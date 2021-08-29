«إقامة دبي» جاهزة لاستقبال زوار إكسبو دبي 2020

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة تواصل استعداداتها لاستقبال زوار وضيوف إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، في الأول من أكتوبر 2021.

وذكر أن موظفي الإدارة والذين يصل عددهم إلى 5000 موظف على أهبة الاستعداد لدعم جهود الدولة وتطلعاتها لاستقبال ملايين البشر من كل أنحاء العالم، وعملت الإدارة على تدريب كوادرها العاملين في الصفوف الأولى في جميع منافذها الجوية والبحرية والبرية على برنامج «لغات دبي»، الذي يتضمن خمس لغات رئيسة وهي الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية.

وأضاف: كما تم تدريبهم على لغة الإشارة للتعامل مع المسافرين من أصحاب الهمم وغيرها من البرامج الخاصة في مجال إسعاد المتعاملين، وتنفيذ برامج مشتركة مع هيئة مطارات دبي لخدمة زوار إكسبو2020، كما نفذت الإدارة بالتعاون مع هيئة مطارات دبي، برنامج إكسبو 2020، لتدريب 1500 موظف من الصفوف الأمامية في مطار دبي الدولي، مشيراً إلى أن 100 متطوع من إقامة دبي يشكلون كل منهم صورة مشرقة تعكس الدور التطوعي في الدولة، وسيساهمون بالتنسيق مع الجهات المعنية في دعم تنظيم هذا الحدث الأكبر لهذا العام والذي يترقبه العالم.