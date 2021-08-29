تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:37 والمد الثاني عند الساعة 06:21 والجزر الأول عند الساعة 10:39 والجزر الثاني عند الساعة 00:52.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:18 والمد الثاني عند الساعة 04:53 والجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 21:29.