هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الطلبة بالعام الدراسي الجديد.
وكتب سموه على تويتر: «أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد. وأتمنى لهم عودة طيبة وموفقة إلى مقاعد الدراسة».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أوصيهم بالاجتهاد والمثابرة والتفوق.. وأشكر إخواني المعلمين والعاملين في قطاع التعليم وأولياء الأمور لجهودهم في مواصلة التعليم دون انقطاع خلال الفترة الماضية».