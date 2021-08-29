محمد بن زايد يهنئ الطلبة بالعام الدراسي الجديد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الطلبة بالعام الدراسي الجديد.

وكتب سموه على تويتر: «أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد. وأتمنى لهم عودة طيبة وموفقة إلى مقاعد الدراسة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أوصيهم بالاجتهاد والمثابرة والتفوق.. وأشكر إخواني المعلمين والعاملين في قطاع التعليم وأولياء الأمور لجهودهم في مواصلة التعليم دون انقطاع خلال الفترة الماضية».