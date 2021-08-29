النقل المتكامل".. تحديث اشتراطات أبوظبي المهنية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية

اعتمد مركز النقل المتكامل في أبوظبي تحديث اشتراطات أبوظبي المهنية لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية في مركز النقل المتكامل من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، نظرًا لما لقطاع النقل المدرسي من أهمية بالغة في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة.