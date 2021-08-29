رئيس «الشارقة للتعليم»: بدء العام الدراسي مناسبة هامة تملأ المجتمع بالأمل

أكد سعادة سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن استقبال العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 مناسبة هامة وفرحة تملأ المجتمع بالأمل والتفاؤل لعودة الطلبة إلى مقاعد التعليم، سواء بالحضور أو عن بُعد، لتتكامل كافة الأهداف الوطنية والاتجاه نحو بناء أجيال متمكنة تقود المستقبل نحو أفق أرحب. وأشار - في كلمة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد اليوم - إلى أن هذه العودة الميمونة تعزز من كافة العطاءات المجتمعية وتدفع بالأسر إلى حياة مكللة بالنجاح والإصرار على أن ترسم دروب النور لأبنائها وبناتها للإقبال على التعليم، وتعزز ما وصلنا إليه في دولة الإمارات من مرحلة متقدمة ونهضة حقيقية في قطاع التعليم كونه ليس وليد اللحظة. وقال: إن توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشكل ركيزة أساسية لما وصلنا إليه ونحن نبدأ صفحة مشرقة في سجل صفحات وطننا مع بداية عام دراسي حافل بالنجاح في ظل قيادة ترى في التعليم والاستثمار في أجيال المستقبل أهم عامل لتقدم الوطن. وأوضح الكعبي أن البداية اليوم لمرحلة هامة في حياة كل أسرة في المجتمع وفي حياة كل طالب نباركها للجميع ونحمل فيها أسباب التميز والتفوق العلمي لتحقيق طموحاتنا في أجيالنا بالنجاح، وأن نغرس في نفوسهم التزاماً ومبادرة وإصراراً على بداية عام دراسي مفعم بروح الجدية والمثابرة دون الالتفات إلى أي معوقات.