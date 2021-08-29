ولي عهد رأس الخيمة: المرأة الإماراتية مصدر إلهام للإبداع والتميز

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن المرأة الإماراتية شريك فاعل وإيجابي في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، ومصدر إلهام للإبداع والتميز والريادة في المجالات كافة، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي آمنت بأهمية وقدرات المرأة الإماراتية كشريك للرجل في رسم ملامح مستقبل دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة.

وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نحتفي في هذا اليوم بإنجازات وعطاءات المرأة الإماراتية التي أضحت مصدر فخر واعتزاز ومحل تقدير وامتنان لدورها الكبير طوال الخمسة عقود الماضية في بناء الدولة ونهضة المجتمع، وتأثيرها الإيجابي في العملية التنموية، وهو ما يظهر جلياً في التجربة الإماراتية التي تعتبر من أنجح التجارب على مستوى العالم في مجال تمكين وريادة المرأة والتي أرسى قواعدها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، واليوم نجني ثمار تلك الرؤية الحكيمة، فالمرأة الإماراتية اليوم تتبوأ أعلى المناصب في قطاعات حيوية، وتقدم نموذجاً رائداً لمختلف دول العالم في مجال تمكين المرأة».

وأضاف سموه «إن اختيار شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لعام 2021 (المرأة طموح وإشراقة للخمسين) تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 (عام الخمسين)، يؤكد مكانة المرأة الإماراتية ودورها القادم في الخمسين عاماً القادمة، وأهمية تمكينها من المشاركة الفاعلة في صنع القرار كشريك أساسي مع الرجل لضمان تحقيق طموحات القيادة وتطلعات الشعب الإماراتي، ومواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال نصف قرن». وقدم ولي عهد رأس الخيمة التهنئة بهذه المناسبة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مؤكداً أن سموها هي القدوة الملهمة والداعم الأول لإنجازات المرأة الإماراتية، انطلاقاً من إيمانها بقدرات بنات الإمارات على خدمة وطنهن في داخل الإمارات وخارجها، وعلى المساهمة بصورة فعالة على تحقيق الازدهار والاستقرار.