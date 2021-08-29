ميثاء بنت أحمد: «أم الإمارات» سر نجاح المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

‏أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن المرأة الإماراتية تمكنت من إنجاز الريادة العالمية وتبوء مكانة مرموقة في العديد من القطاعات والمجالات؛ بفضل التوجيهات السديدة والدعم غير المحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث تمثل سموها قدوة ملهمة لبنات الإمارات، اللواتي يسرن على نهجها الحكيم نحو اعتلاء منصات التميز، وبتوجيهاتها ينطلقن نحو آفاق من النجاحات المتواصلة.

‏وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد: تُعد دولة الإمارات مثالاً مشرقاً في التوازن بين الجنسين، عبر نهج تمكين المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، انطلاقاً من رؤى القيادة الرشيدة وإيمانها الراسخ، بما تمتلكه المرأة الإماراتية من مهارات وكفاءات في العديد من المجالات، وهو الأمر الذي برهنت عليه ميادين العمل، من خلال الدور الفاعل للمرأة الإماراتية، وتحليها بالإخلاص والتفاني في العمل، واتصافها بالإرادة وتحمل المسؤولية، بما ساهم في تعزيز منجزات دولة الإمارات ونجاحاتها على مختلف الصعد.