عبدالله المهيري: الإماراتية تحظى بتقدير القيادة الرشيدة

أبوظبي (وام)

أكد عبدالله عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، أن المرأة الإماراتية تحظى بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل، بدءاً من قيام اتحاد الدولة في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971.

وقال المهيري: إن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» باني نهضة الإمارات، كان حريصاً على دعم المرأة وتمكينها وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها.. مشيراً إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» أسهمت في تعزيز حضور المرأة الإماراتية عبر دعم برامج تمكينها وإشراكها في برامج التنمية في مجالات الحياة العامة كافة.

وأوضح أن صندوق الزكاة يقوم بمراعاة المرأة في العمل لتحفيزها ومساعدتها في الابتكار، وذلك من خلال توفير سبل الراحة في العمل، ومنها تطبيق الدوام المرن وتطبيق الاستئذان خلال الدوام الرسمي.