سلطان النعيمي: المرأة الإماراتية شريكة فاعلة في التنمية

أبوظبي (وام)

قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت نهجاً رياديّاً في تمكين المرأة بشتى المجالات، ونظرت إليها بصفتها شريكاً فاعلاً في مسيرة الوطن التنموية، الأمر الذي مكّنها من تحقيق إنجازات غير مسبوقة، أسهمت من خلالها في تعزيز مكانة الدولة، وإعلاء اسمها في شتى المنابر، المحليّة والإقليميّة والعالميّة.

وأضاف أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة، التي جاءت هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، هو فرصة لتأكيد دور المرأة الإماراتية الفاعل، والجهود التي بذلتها خلال الأعوام الخمسين الماضية، التي كان الفضل الأول فيها للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي قال يوماً: «أنا نصير المرأة.. أقولها دائماً لتأكيد حقها في العمل والمشاركة الكاملة في بناء وطنها».