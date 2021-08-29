محمد الهاملي: الإمارات نموذج يحتذى به في التمكين للمرأة

أبوظبي (وام)

أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به للتمكين للمرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، والاجتماعية، والصحية، وغيرها، لافتاً إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي في فبراير 2021 عن «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» الذي أشار إلى تحقيق الإمارات العلامة الكاملة في خمسة محاور تتعلق بالمرأة هي حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي. وقال: حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، من خلال اهتمامه بتعليم المرأة على تعزيز مكانتها في المجتمع، بحيث تكون شريكاً للرجل في مسيرة التنمية ومواجهة تحديات المستقبل، وأن تكون سنداً وعوناً لزوجها في مواجهة أعباء الحياة من خلال عملها، أو لا قدر الله رعاية أسرتها عند فقد المُعيل، وهي رؤية بعيدة النظر من قائد حكيم يستقرأ المستقبل ويرى من واقع التجربة قدرة المرأة على صناعة الفارق في حياة الأسرة وبناء المجتمعات.