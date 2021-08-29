عائشة السويدي: مبادرات الإمارات وراء تمكين المرأة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت الدكتورة عائشة عبدالله سالم بن حارب السويدي، استشارية الأمراض الباطنية تخصص غدد صماء والسكري في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على أن ابنة الإمارات نالت مكانة كبيرة دولياً وإقليمياً، مؤكدةً أن دولة الإمارات قدمت عدداً من المبادرات لتمكين المرأة وتعزيز دورها ورسالتها في المجتمع.

وتستذكر الدكتورة عائشة السويدي بكل الفخر أنها من الطالبات اللاتي التقين بمؤسس الدولة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) خلال دراستها الجامعية في جامعة لاهور في باكستان للحصول على شهادة الدكتوراه، منوهةً بدعم باني الدولة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، التي آمنت بقدرات المرأة وقدرتها على اعتلاء أعلى المناصب، مشيرةً إلى أنها حصلت خلال مسيرتها المهنية على البورد العربي كما حصلت على دبلوم في السكري من جامعة كاردف في بريطانيا وحاصلة على دبلوم البحوث الطبية من جامعة هارفارد الولايات المتحدة، وحصلت على شهادة أفضل موظفة ضمن ألف موظف في هيئة الصحة بأبوظبي 2018، وحاصلة على الجائزة الذهبية ضمن فريق مشروع الاكتشاف المبكر لمنع بتر الرجل لحالات السكري والإصابة بالجروح.

وقد مارست الدكتورة تخصصها في عدة مستشفيات في الدولة، كانت بدايتها في المفرق ومستشفى الجزيرة ومستشفى الكويتي برأس الخيمة، ثم انتقلت إلى مستشفى العين لإكمال تخصص الباطنية بمستشفى توام.

كما تدرجت السويدي في العديد من المناصب والمهام منها مديرة برنامج أطباء الامتياز من 2017 إلى 2020 وأيضاً المدير المساعد لامتحانات البورد العربي في الأمراض الباطنية 2017- حتى تاريخه، وكانت ضمن فريق الصف الأول لعلاج المصابين بكوفيد 19 بمستشفى العين في سنة 2020.