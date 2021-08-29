الحوسني: توازن القابضة حريصة على تمكين المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

قال طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، إن نسبة النساء الإماراتيات في شركة توازن القابضة بلغت نحو 25 % من إجمالي الوظائف، فيما تستحوذ على نحو 10% من الوظائف الفنية والتقنية فيها، مؤكدا أن إدارة توازن القابضة مؤمنة بأهمية دور المرأة وتسعى إلى توفير الفرص الملائمة لتمكينها وتطوير قدراتها الفنية والإدارية للمساهمة في مسيرة نمو الشركة وتطورها.

وأكد أن توازن القابضة التي تضم تحت مظلتها العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة مثل مجموعة إنترناشيونال جولدن جروب وشركة ترست العالمية وتوازن للتكنولوجيا والابتكار وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية ومجمع توازن الصناعي، ستواصل عمليات التوطين في مختلف التخصصات كما ستواصل مساعيها للمساهمة في تمكين المرأة خاصة في الوظائف الفنية والهندسية.

وأوضح أن المرأة الإماراتية تشغل اليوم العديد من المناصب والوظائف الإدارية العليا وأبهرت العالم بإنجازاتها ومساهماتها في دعم وتعزيز مسيرة التنمية جنباً إلى جنب مع الرجل الإماراتي، مؤكداً أن المرأة الإماراتية سطرت إنجازات مشرفة في كافة المجالات وساهمت بفاعلية وتميز في مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمسين الماضية.

وقال إن كل إنجازات المرأة ومكتسباتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ما كانت لتتحقق لولا دعم ورعاية القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك الدعم المباشر والمتواصل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي ساهمت في توجيهها والارتقاء بمكانتها في المجتمع وألهمتها لتحقيق النجاح.