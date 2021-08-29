«صرح زايد المؤسس» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفي صرح زايد المؤسس، الذي يعد تكريمًا وطنيًا دائمًا للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وتخليدًا لإرثه الملهم وقيمه النبيلة، بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس، حيث يقام هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وذلك تماشيًا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين» في الدولة.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام صرح زايد المؤسس: «نحتفل بيوم المرأة الإماراتية بكل فخر واعتزاز، بفضل رؤية ودعم القيادة. وتقدم هذه المناسبة للمرأة الإماراتية فرصةً لإبراز إنجازاتها وما حققته إلى الآن، وترسخ تطلعاتها نحو تحقيق المزيد من النجاحات، فيما تحتفي الدولة بمرور خمسين عامًا، وتستعد لرحلة النصف قرن المقبل».

وسلط العبيدلي الضوء على أهمية صرح زايد المؤسس، قائلا: «إن صرح زايد المؤسس يجسد رحلة الشيخ زايد– طيب الله ثراه – ويعكس اهتمامه الواسع بالمرأة الإماراتية، حيث وضع ثقته بها، لتضع بصمتها الواضحة في مسيرة الدولة التنموية. وقد أتاح – طيب الله ثراه- للمرأة فرص تولي جميع المناصب، والمساهمة في جميع المجالات، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول الحضارية المتقدمة».