مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي بـ«يوم المرأة الإماراتية»

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفي مركز جامع الشيخ زايد الكبير بـ«يوم المرأة الإماراتية»، والذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عام 2021 «عام الخمسين» في الدولة.

وقالت أمل بامطرف، مدير إدارة التواصل الحضاري في مركز جامع الشيخ زايد الكبير: «إن المركز أولى اهتماماً كبيراً بالمرأة، انطلاقاً من إيمانه بقدرتها على العمل والعطاء، فهي تمثل نموذجاً للتميز وتحمل المسؤولية لمواصلة تحقيق رسالة وتطلعات المركز في مختلف المجالات، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، ونحن في مركز جامع الشيخ زايد الكبير نعد هذه المناسبة فرصة لتأكيد التزامنا بدعم ابنة الإمارات، وإبراز دورها في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة للدولة».