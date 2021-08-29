استكمال زيارات التفتيش والامتثال بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أجرت فرق التفتيش والامتثال في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أكثر من 200 زيارة تفتيشية للتأكد من جاهزية المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية لاستقبال الطلبة في بيئةٍ صحيةٍ وآمنة مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

وعلى مدى الفترة الممتدة بين 15 و26 أغسطس، أجرت فرق الدائرة 221 زيارة للمدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأصدرت شهادات عدم الممانعة لإعادة فتح هذه المدارس.

وفي إطار التحضيرات المتواصلة قبل بداية العام الدراسي الجديد، أظهرت المدارس مستويات امتثالٍ عالية بقوائم التفتيش والتي تقيّم التزام المدارس بسياسات إعادة فتح المدارس التي أصدرتها الدائرة في وقتٍ سابق.

وحصلت المدارس التي سجلت حالات عدم امتثال على مدة ثلاثة أيام لتصحيح هذه الحالات، حيث حصلت المدارس غير الممتثلة على ثلاث فرص لتصحيح حالات عدم الامتثال، وقام الفريق بزيارتها بعد كل فرصةٍ للتأكد من امتثالها قبل إصدار شهادة عدم الممانعة لإعادة فتحها.

وفي حال عدم تمكّن المدرسة من الامتثال للوائح بعد ثلاث زيارات تفتيشية، نصّت اللوائح على عدم السماح لهذه المدرسة بإعادة فتح أبوابها لاستقبال الطلبة، وكان سيتوجب على المدرسة في هذه الحالة إعادة الرسوم الدراسية لأولياء الأمور الذين يودون نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى.

واعتباراً من اليوم الأول لإعادة فتح المدارس، تستوجب اللوائح التنظيمية على جميع المدارس رفع تقارير يومية لدائرة التعليم والمعرفة تتضمن قوائم الامتثال بالسياسات المعتمدة، علماً أن فرق التفتيش والامتثال ستواصل زياراتها التفتيشية لجميع المدارس على امتداد الفصل الدراسي. وتتراوح المخالفات التي تعرض لها المدارس في حالات عدم الامتثال بين 10.000 و250.000 درهم.