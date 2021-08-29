13 نصيحة للتسوق المدرسي الآمن

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 13 نصيحة إلى أولياء الأمور والطلبة لإتمام عملية التسوق المدرسي الآمن في ظل جائحة كوفيدـ 19.

وقال يوسف البلوشي مدير قسم الرقابة التجارية في إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة لـ«الاتحاد»: إن بدء العام الدراسي الجديد سيتطلب توجه الطلبة وأولياء الأمور إلى توفير مختلف مستلزمات العودة المدرسية والتي تتطلب اتباع عدد من النصائح التي تحقق لهم عملية تسوق آمنة.

وذكر أن أولى تلك النصائح في تدوين الاحتياجات والمستلزمات قبل زيارة المنشأة لتجنب الإطالة أو التأخير والثانية في تجنب اصطحاب جميع الأبناء وقت الازدحام والاكتفاء بفرد واحد من الأسرة عند التسوق في المراكز التجارية أو المتاجر لتخفيف الازدحام داخل المنشأة.

وأشار إلى أن النصيحة الثالثة والرابعة ضرورة قراءة الشروط والأحكام كشروط استبدال أو شروط توصيل المنتجات بعد إتمام الشراء، والحرص مع الإزدحام الحاصل في المنشآت من الحصول على كافة المميزات والمواصفات المطلوبة.

وذكر أن النصيحة الخامسة والسادسة تتمثل في تجنب تبادل النقود أو استخدام بطاقات الائتمان في الصراف الآلي وإذا أمكن استخدم جهاز قراءة البطاقات وقم بتعقيم البطاقة فوراً والتأكد من الفواتير البنكية بعد عملية الشراء الإلكترونية لضمان عدم إضافة الموقع أي رسوم إضافية أو عدم تعرض الحساب البنكي للاختراق.

وأشار إلى أن النصيحة السابعة والثامنة، الانتباه من الانسياق وراء العروض والتخفيضات الوهمية والتأكد من أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيض والاحتفاظ بفواتير والعقود وكشوف الأسعار بعناية والعمل على مقارنتها مع سلع أخرى في منافذ أخرى والتاسعة، الحرص على تصفح مواقع الإنترنت الخاصة بالأسواق المركزية ومقارنة الأسعار.

وقال إن النصيحة العاشرة والحادية عشرة تشمل التأكد من سياسة الاستبدال والاسترجاع قبل الدفع وتعقيم كافة المستلزمات المدرسية بعد عملية شراؤها، أما آخر نصيحتين في تجنب شراء الأجهزة الإلكترونية المجهولة المصدر والتي قد تعرض على الأرصفة في الشوارع وأن خدمات توصيل المستلزمات إلى المنازل متاحة وهي أحد الإجراءات الآمنة في مختلف أنحاء الدولة لذا الحرص على اختيار المواقع الإلكترونية الموثوقة والمصرح بها.