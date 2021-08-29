4 محاور وفرق عمل لإدارة اليوم الدراسي بفاعلية وأمان

دينا جوني (دبي)

وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أربعة محاور للعمل المدرسي لجميع المراحل التعليمية في المدرسة الإماراتية، والتي ستطبق في العام الدراسي الجديد الذي ينطلق اليوم الأحد. ويأتي ذلك ضمن دليل تصميم اليوم الدراسي الذي وضعته المؤسسة لضمان عودة آمنة للطلبة إلى مدارسهم في مختلف مناطق الدولة.

ويتعلق المحور الأول بالإدارة والتنظيم ويشرف على تطبيقه قطاع العمليات المدرسية. ويتضمن هذا المحور جملة من المهام المنوط بها الإدارات المدرسية، منها تحليل ودراسة الواقع المدرسي وتحديد النموذج التشغيلي، وتحديد المجموعة الدائمة من الطلبة للحضور اليومي الواقعي، وتشكيل فريق العمل وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع العاملين في المدرسة، وفتح قنوات تواصل فاعلة مع أولياء الأمور والطلبة. وكذلك تقييم العودة الآمنة للطلبة ورفع التقارير، واستثمار جميع المرافق المدرسية والموارد لدعم عملية التعلّم والتعليم مثل المختبرات العلمية والمكتبات، ووضع ضوابط لتنفيذ الأنشطة المدرسية مثل اللقاء الصباحي والأندية، وتنسيق مجموعات الطلبة مع المواصلات.

وفي محور الصحة والسلامة بإشراف الإدارة المختصة، تراعي الإدارات المدرسية الإجراءات الاحترازية أثناء تواجد الطلبة في المدرسة في جميع المناشط المدرسية، وتطبيق إجراءات جاهزية المبنى المدرسي ضمن بروتوكول الصحة والسلامة، والتأكد من التزام طلبة الحالات المرضية الحرجة بجدول التعلّم المباشر عن بُعد بصورة يومية، وتدريب مشرفي الحافلات على الإجراءات الاحترازية، وتنظيم حركة الطلبة والمعلمين في المرافق المدرسية.

وفي محور التعليم والتعلّم تحت إدارة تطوير التعليم، يتوجب على الإدارات المدرسية تنظيم مهام وأنشطة التخطيط الصفي بين معلمي المواد، وتوفير مساحة زمنية للمعلم لمتابعة المهام الموجهة لدعم التعلّم الذاتي، واستقبال طلبة أصحاب الهمم يومياً وتوفير معلم أو مساعد صف تربية خاصة، وتقييم جودة التعليم والتعلّم وتحسينها باستمرار.

وفي محور التوعية والتمكين الذي تشرف عليه إدارة التدريب، سيتم تحضير جميع الفرق المدرسية للقيام بالأدوار والمسؤوليات المستجدة لتطبيق التعليم الواقعي والهجين.