مدير «الصحة والسلامة» في تصريحات لـ«الاتحاد»: دبي ترفض 31 ألف منتج لمخالفة المواصفات

آمنة الكتبي (دبي)

قالت الدكتورة نسيم محمد رفيع مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي لـ«الاتحاد»: إن البلدية رفضت أكثر من 31 ألف منتج لمخالفة المواصفات، بينما بلغ عدد المعقمات المعتمدة للاستخدام الشخصي في نظام منتجي 3772 منتجاً من (مضادات الجراثيم)، موضحة أن نظام «منتجي» نظام يتم خلاله اعتماد وتسجيل المنتجات وفق متطلبات الصحة والسلامة، حفاظاً على سلامة المجتمع، حيث بلغ إجمالي عدد المنتجات المسجلة في نظام «منتجي» بكافة التصنيفات 301 ألف و277 منتجاً حتى اليوم وأكثر من 4000 منتج فئة المعقمات (مضادات الجراثيم).

وقالت رفيع: هنالك برنامج متكامل للتفتيش الميداني من قبل مفتشي إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، ومن خلال الزيارات الميدانية الروتينية والعشوائية والحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول هذه المنتجات، يتم سحب عينات من هذه المنتجات وإرسالها للفحص المخبري في مختبر دبي المركزي للتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة.

وأَضافت الدكتورة نسيم رفيع: منذ بداية عام 2021 وحتى الآن، تم سحب عدد 3124 عينة من مضادات الجراثيم من صنف معقمات الأيدي الكحولية وغير الكحولية، وبلغ عدد عينات مضادات الجراثيم غير المطابقة للاشتراطات وغير المسجلة في نظام «منتجي» منها 672 عينة تم سحبها مباشرةً، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع أصحاب المؤسسات المخالفة لعدم التزامهم وبيع وتداول هذه المنتجات غير المطابقة لاشتراطات الصحة والسلامة.

وقالت: من خلال النظام، تم رفض أكثر من 31 ألف منتج، ومنها أكثر من 2500 منتج فئة مضادات الجراثيم لمخالفة المواصفات، كما تم الكشف والتفتيش على 72 ألفاً و230 شحنة منذ بداية عام 2020، كما بلغ إجمالي وزن الشحنات المستوردة للسوق المحلي وإعادة التصدير ما يقارب من 304 ملايين طن من المنتجات خلال الفترة نفسها، كما بلغ إجمالي وزن الشحنات لمنتجات التنظيف والتعقيم (مضادات الجراثيم) حوالي 419.257 طن من المنتجات.

وحول أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الزيارات التفتيشية قالت رفيع: تتم مخالفة المنتجات غير المسجلة في نظام «منتجي» وهو ما يتحقق منه المفتش خلال عملية الزيارة الميدانية للمؤسسة، بالإضافة إلى المنتجات غير المطابقة للاشتراطات المعتمدة، وبالإضافة إلى نسبة الكحول للمنتجات ليست ضمن الحدود المسموحة، كما يتم مخالفة فشل المنتجات في الفحوص المخبرية المطبقة.

وأضافت: تخضع تلك المنتجات لنظام رقابي متكامل، يبدأ من مرحلة التقييم والدراسة الفنية لسلامة كل منتج مراد استيراده وتداوله في أسواق الإمارة، وذلك أثناء عملية تسجيل المنتج، حيث يتم السماح بتداولها فقط بعد تسجيلها، والتحقق من استيفائها لاشتراطات الصحة والسلامة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ويتأتى ذلك من خلال نظام «منتجي» الذكي، الذي يمثل منصة ذكية لتقديم خدمات متميزة، من خلال التقنيات الحديثة، وقاعدة بيانات شاملة، يمكن الرجوع إليها للتأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات المعتمدة، والتعرف إلى مدى خطورة المنتج، من خلال محرك احتساب المخاطر الذكي.

جهود كبيرة

قالت رفيع: تقوم بلدية دبي بجهود كبيرة في الرقابة على المنتجات الاستهلاكية المتداولة في السوق المحلية، حسب التصنيفات المعتمدة، ومنها المعقمات، وذلك لضمان تداول المنتجات الآمنة منها، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي في ضمان السلامة والصحة العامة في الإمارة، كما تقوم بتوعية المستهلكين نحو الاستخدام الآمن للمنتجات، من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالمنتجات المحظورة، من خلال الموقع الإلكتروني، والتحديث عليها بشكل مستمر.