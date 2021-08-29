«يوم بلا حوادث» في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للمرور، اليوم حملتها السنوية «يوم بلا حوادث» الهادفة إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية، ويوماً يحرص فيه الجميع على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد - 19».

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين وأولياء الأمور، مع بدء العام الدراسي، إلى الالتزام بالقوانين المرورية، خاصة في مناطق المدارس من أجل عودة آمنة للطلبة، مؤكدة أهمية الالتزام بإشارة «قف» المُستخدمة في الحافلات المدرسية، والسرعة المحددة في الشوارع، وخطوط السير، وعدم الانشغال عن الطريق، وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، وعدم القيادة في حال الإرهاق البدني.

كما حثت القيادة العامة لشرطة دبي سائقي الحافلات المدرسية على تطبيق كافة معايير السلامة العامة والقوانين المرورية حتى تكون بداية العام الدراسي آمنة وبلا حوادث تؤدي إلى وفيات، وكذلك للمساهمة في خفض المعدل العام للحوادث المرورية إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، أن حملة «يوم بلا حوادث» التي تحمل شعار «معاً لنجعل شوارع دبي أكثر أمناً»، تطلقها القيادة العامة لشرطة دبي هذا العام للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد أن حققت فعالياتها نجاحاً كبيراً خلال الأعوام الثلاثة الماضية تمثل في تحقيق «صفر» بأعداد وفيات الحوادث، وانخفاضاً في معدل الحوادث في أول يوم دراسي بدبي.

ولفت العميد المزروعي إلى أن نجاح الحملة خلال السنوات الماضية جاء نتيجة الالتزام الكبير من قبل السائقين وأولياء الأمور بالقوانين المرورية، وهو ما ساهم في تحقيق عودة آمنة للحياة المدرسية، داعياً إلى تعزيز روح الالتزام هذا العام من أجل تحقيق عودة آمنة للطلبة هذا العام أيضاً، وبدء عام دراسي سعيد. ونوه بأن الحملة التي ستنطلق اليوم، تتكون من شقين الأول مروري، والثاني صحي خاص بتوعية سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين والطلبة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا سواء في الحافلات أو المدارس. من جانبه، أكد بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية أن شرطة دبي ستعمل اليوم على التوعية بأهمية الالتزام بقوانين السير والمرور، وربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة وإرشادات الطريق، وترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء المشاة حقهم عند العبور، وأهمية إفساح الطريق لسيارات الطوارئ.