جسر جديد يربط بين منطقتي شرق وغرب بني ياس

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ أعمال مشروع الجسر الرابط بين منطقتي بني ياس شرق وبني ياس غرب، والواقع في أحواض شرق 5 وشرق 8 ومنطقة غرب بني ياس على طريق أبوظبي - العين E22، ومتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل.

ويتضمن المشروع الذي تبلغ تكلفته 225.411.090 درهماً، إنشاء التقاطع العلوي الرابط بين شرق وغرب بني ياس والطرق المرتبطة به، وتحويل دوار شرق بني ياس الحالي إلى تقاطع إشارة ضوئية، وكذلك إنشاء سلالم للمشاة، وهدم أنفاق المشاة الحالية، ونقل وحماية خطوط المياه والاتصالات وخطوط الري وخط الصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال إنارة الشوارع وشبكة توزيع الكهرباء.

كما يشمل المشروع إنشاء الجسر الرئيسي المكون من بلاطة خرسانية ودعامات خارجية وداخلية، وإنشاء جسرين مكونين من «بلاطة بحر واحدة» ودعامات وأساسات، وكذلك بناء نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة، وإشارات المرور، وإشارات المشاة، وكابلات الألياف البصرية، والربط بمركز إدارة المرور، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التجميل الطبيعي، وأعمال الصرف الصحي، وأعمال نقل كاميرات السرعة.

وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي حرصها على مراعاة شروط الاستدامة البيئية، وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة، والحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء تنفيذ المشروع، وكذلك تحقيق تطلعات أفراد المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية.