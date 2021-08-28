مدارس أبوظبي ترحّب بالطلبة غداً بعد استكمال زيارات التفتيش

أجرت فرق التفتيش والامتثال في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 221 زيارة تفتيشية للتأكد من جاهزية المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية لاستقبال الطلبة في بيئة صحية وآمنة مع بداية العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 غداً.

وعلى مدار الفترة الممتدة بين 15 و26 أغسطس الجاري، أجرت فرق الدائرة 221 زيارة للمدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، وأصدرت شهادات عدم الممانعة لإعادة فتح هذه المدارس.

وفي إطار التحضيرات المتواصلة قبل بداية العام الدراسي الجديد، أظهرت المدارس مستويات امتثال عالية بقوائم التفتيش والتي تقيّم التزام المدارس بسياسات إعادة فتح المدارس التي أصدرتها الدائرة في وقتٍ سابق.

وحصلت المدارس، التي سجلت حالات عدم امتثال، على مدة ثلاثة أيام لتصحيح هذه الحالات. كما حصلت هذه المدارس على 3 فرص لتصحيح حالات عدم الأمثال، وقام الفريق بزيارتها بعد كل فرصةٍ للتأكد من امتثالها قبل إصدار شهادة عدم الممانعة لإعادة فتحها.

وفي حال عدم تمكن المدرسة من الامتثال للوائح بعد ثلاث زيارات تفتيشية، نصت اللوائح على عدم السماح لهذه المدرسة بإعادة فتح أبوابها لاستقبال الطلبة، وكان سيتوجب على المدرسة في هذه الحالة إعادة الرسوم الدراسية لأولياء الأمور الذين يودون نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى. واعتباراً من اليوم الأول لإعادة فتح المدارس، تستوجب اللوائح التنظيمية على جميع المدارس رفع تقارير يومية لدائرة التعليم والمعرفة تتضمن قوائم الامتثال بالسياسات المعتمدة، علماً بأن فرق التفتيش والامتثال ستواصل زياراتها التفتيشية لجميع المدارس على امتداد الفصل الدراسي.

وتتراوح المخالفات التي تتعرض لها المدارس في حالات عدم الامتثال بين 10000 و250000 درهم.