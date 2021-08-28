محمد بن راشد يلتقي وزير خارجية إيران على هامش قمة بغداد

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، مساء اليوم، وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان على هامش «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، المنعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

وكتب سموه على تويتر: «تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق».