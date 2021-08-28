«الصحة»: تخفيض أسعار 4 أدوية لعلاج الربو والجلطات

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تخفيض أسعار 4 أصناف من الأدوية بنسبة تتراوح بين 50 و70 %، وذلك اعتباراً من الرابع من شهر سبتمبر المقبل، ليكون ذلك إحدى مبادرات الوزارة، لخفض أسعار الأدوية بالتعاون مع شركات الدواء الكبرى.

وتعالج 3 أصناف من الأدوية الأربعة المخفض ثمنها، مرض الربو بجرعات مختلفة يستخدم لدى الكبار والأطفال من سن سنتين وأكثر، فيما يمنع الدواء الرابع تشكل الجلطات الدموية، كما يُقلل من احتمال الإصابة باحتشاء عضلة القلب، أو السكتة الدماغية لدى المرضى الذين تعرضوا إليها من قبل.

ويشمل القرار، أربعة أدوية ووصفات للأمراض المزمنة، للكبار والأطفال، 3 منها تتعلق بدواء مونتيلوكاست صوديوم المخصص للوقاية وللعلاج المزمن بمرض الربو يستخدم لدى البالغين والأطفال من سن سنتين وأكثر.

أما الدواء الرابع، فهو كلوبيدوجريل ويمنع تشكل الجلطات الدموية، كما يُقلل من احتمال الإصابة باحتشاء عضلة القلب، أو السكتة الدماغية لدى المرضى الذين تعرضوا إليها من قبل.