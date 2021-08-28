بلحيف النعيمي يزور شركة «المواشي» للثروة الحيوانية

دبي (الاتحاد)

ناقش معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة آليات تعزيز مرونة واستدامة سلاسل توريد الغذاء وبالأخص الثروة الحيوانية، بما يواكب استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز أمن واستدامة الغذاء في دولة الإمارات، مع مسؤولي شركة «المواشي».

جاء ذلك خلال زيارة معاليه الميدانية لمجمع الشركة في جبل علي في إمارة دبي، وأُطلع خلالها على الأنظمة التقنية والنظم التكنولوجيا التي تطبقها الشركة في عمليات استقبال إرساليات الثروة الحيوانية وتوزيعها على المزرعة، ومعايير أمن وسلامة الغذاء المطبقة في مسلخ الشركة، وأنظمة التخزين والتبريد وتجهيز اللحوم.

وشملت جولة معاليه تفقد كافة مرافق مجمع الشركة والتي تشمل المزرعة والمسلخ ومخازن التبريد وغرفة تجهيز اللحوم.

ويصل الحجم الإجمالي للطاقة الاستيعابية لمرافق الشركة إلى 60,000 خروف و1,000 رأس من الأبقار - وهي حمولة باخرة عملاقة بالكامل – وتعمل الشركة على تجهيز وتوريد اللحوم للمستهلكين عبر معارض البيع التابعة لها أو من خلال التطبيق الذكي «المواشي»، والذي يعد الأول من نوعه وتم إطلاقه في دبي خلال معرض الأعلاف في سبتمبر 2016.

وقدم المدير التنفيذي لشركة المواشي بالوكالة حسام أسامة سرحان شرحاً تفصيلياً لمعالي الدكتور بلحيف النعيمي عن سلسلة التوريد المتكاملة والتي تديرها الشركة بالكامل، بدءاً من بلد المصدر وحتى المستهلك الأخير.