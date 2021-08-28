شخبوط بن نهيان يحضر حفل تنصيب رئيس زامبيا

لوساكا (وام)

شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، مراسم تنصيب فخامة هاكايندي هيشيليما، رئيس زامبيا. ونقل معاليه إلى فخامته، خلال مراسم التنصيب، تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأثناء حضوره، التقى معاليه برؤساء دول كل من كينيا وتنزانيا وزيمبابوي وناميبيا، كما التقى معاليه، خلال الزيارة، عدداً من أصحاب المعالي الوزراء من دول مختلفة.