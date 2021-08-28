دائرة التعليم والمعرفة: مدارس أبوظبي جاهزة بنسبة 100%

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه بعد زيارة 221 مدرسة، تفخر بأن تعلن أن نسبة 100% من مدارس إمارة أبوظبي ممتثلة لسياسات إعادة فتح المدارس، وجاهزة لاستقبال الطلبة على مقاعد الدراسة، مؤكدة أن سلامة المجتمع المدرسي أولوية قصوى، إذ عملت فرق الامتثال والتفتيش على تنفيذ حملات تفتيش مشددة شملت جميع مدارس الإمارة للتأكد من امتثالها وجاهزيتها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنه يتوجّب على المدارس الالتزام بمعايير صحية وإجراءات احترازية صارمة للتمكّن من الحصول على شهادة عدم الممانعة لإعادة فتح المدرسة، كما أكدت الدائرة أنه سعياً لضمان بيئة تعليمية آمنة للطلبة، تم السماح للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والطلبة من أصحاب الهمم إجراء فحص كوفيد-19 مجاني في أي من مراكز الفحص الحكومية أو الخاصة. كما ستوفر بعض المراكز فحص كوفيد-19 عن طريق اللعاب، مشيرة إلى أنه يتوجب على الطلبة الذين يختارون فحص اللعاب عدم الأكل والشرب لمدة 45 دقيقة قبل إجراء الفحص.

وأشارت الدائرة إلى متابعتها تطبيق المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي للإجراءات الاحترازية، والالتزام بشروط إعادة الفتح عبر عدد من البرامج الرقابية تشمل برنامج عدم الممانعة في إعادة فتح المدرسة، وبرنامج الصحة والسلامة المدرسية، وبرنامج التقارير اليومية التي تتسلمها الدائرة من المدارس، بالإضافة إلى الزيارات الدورية لبرنامج الامتثال للتأكد من التزام المدارس كافة بتطبيق سياسات الامتثال الصادرة من الدائرة بشكل يومي».

ولفتت الدائرة إلى قيامها بعمل جولات يومية للتأكد من التزام المدارس بتطبيق اشتراطات الدائرة الخاصة بإعادة الفتح لضمان سلامة الطلبة، بالإضافة إلى التأكد من وجود ملصقات ومنشورات على جميع المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، لوضعها في أماكن بارزة تتضمن الأرقام الخاصة بإبلاغ ذوي الطلبة والموظفين عن أي شكاوى أو ملاحظات متعلقة بإجراءات الصحة والسلامة.

وأكدت أنها ألزمت كل مدرسة بتشكيل فريق عمل كوفيد -19، والذي يجب أن يتكون من فريق الاستجابة لمستجدات كوفيد-19 والإدارات المعنية الأخرى داخل المدرسة (شؤون الطلبة والموارد البشرية والشؤون الأكاديمية والتواصل المجتمعي وغيرها)، مشيرة إلى أن فريق عمل كوفيد-19 في المدرسة يجب عليه التأكد من استكمال عدد من الإجراءات الأساسية قبل إعادة فتح المدرسة

وأشارت إلى أن الإجراءات تشمل إجراء تقييم عام للمخاطر لإعادة فتح المدرسة، وإجراء تقييمات المخاطر الفردية لجميع الطلبة من أصحاب الهمم، وتنظيف وتعقيم المباني تبعاً لاشتراطات ومواصفات إدارة المساحات والأنشطة، وتحديد المجموعات الكبيرة وتعميم مخطط الحركة والتنقل ووضع اللافتات، وتركيب معدات السلامة وتخزين الموارد، وإجراء الإعدادات اللازمة على جميع المساحات وفقا للسياسات والبروتوكولات ذات الصلة، والتأكد من معرفة فريق الاستجابة لمستجدات كوفيد-19 بالبروتوكولات الجديدة، بالإضافة إلى التأكد من استكمال جميع الموظفين والطلبة لمتطلبات العودة قبل السماح لهم بدخول المدرسة فعلياً. ولفتت الدائرة إلى أنه عملا بالتوجيهات الصادرة عن الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بات على جميع طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية وبغض النظر عن الفئة العمرية لهم أو حالة التطعيم، بما في ذلك الطلبة أصحاب الهمم، تقديم نتيجة فحص سلبية للتمكّن من دخول المدرسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.