محمد بن راشد ومحمد بن زايد: المرأة شريك في إنجازاتنا

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على جهودها عبر عقود.

وقال سموه عبر «تويتر»: «في يوم المرأة الإماراتية نهنئ أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله على جهودها عبر عقود… ونهنئ بنات الإمارات بالإنجازات التي حققوها واللبنات التي شيدوها.. ونهنئ شعب الإمارات بمجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وتلاحماً ندخل به الخمسين الجديدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن للإماراتيات مستقبلاً كبيراً لأنهن يجتهدن ويتعلمن أكثر، مشيراً سموه إلى أن حوالى 70% من الخريجين من العنصر النسائي.

وأوضح سموه أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في مكتب سموه، إذ تبلغ نسبتهن حوالي 85%. وأكد سموه أن عشمنا في الإماراتية كله خير، وأننا لدينا من النساء «الواحدة بألف رجال».

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام»، أمس، تحت وسم «#ومضات قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير، حوالى 70% من الخريجين هم من العناصر النسائية، لو تروح مكتبي 85% من العنصر النسائي، نتعشم فيهم الخير.. وعندنا من النساء الواحدة بألف (رجال)».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نعتز بعطاء المرأة في الإمارات ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني.. وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. نهنئها بما أنجزت ونالت من ثقة.. فهي شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية، وفي كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة.