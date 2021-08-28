الصايغ: المرأة الإماراتية قوة دافعة لمسيرة الوطن

أبوظبي (وام)

قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «أهنئ باسمي وباسم فريق عمل سوق أبوظبي العالمي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وأعبر عن امتناننا لجهودها لتمكين المرأة وتعزيز أجندة التوازن بين الجنسين ضمن مختلف القطاعات في الدولة.. كما نتوجه بالتقدير والعرفان لبنات الإمارات كافة، على إسهاماتهن المتواصلة تجاه الوطن والمجتمع».

وأضاف معاليه: «لطالما شكلت المرأة الإماراتية قوة دافعة لا يمكن الاستغناء عنها، حيث أسهمت في نجاحات اجتماعية ومالية واقتصادية عدة على مدى العقود الماضية، وشغلت مناصب قيادية حيوية في قطاعات الاستثمار والصيرفة والمالية، وإنني على يقين بأنهن سيواصلن قيادة مختلف القطاعات الرئيسية بما يعزز اقتصاد الدولة».