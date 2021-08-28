حمد الشامسي: المرأة الإماراتية شريك فاعل في منظومة البناء

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن يوم 28 من شهر أغسطس من كل عام مناسبة وطنية للتأكيد على دور المرأة الإماراتية الفعّال ومساهماتها البارزة في المسيرة التنموية والحضارية لدولة الإمارات، ويوم فخر واعتزاز بعطاءات ابنة الإمارات وإنجازاتها الرائدة محلياً وعالمياً في ظل رعاية قيادتنا الرشيدة التي قدمت لها كل مقومات التمكين لتكون شريكا فاعلا في منظومة البناء واستئناف الحضارة، استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي آمن بدور وقدرات المرأة الإماراتية في المساهمة ببناء ورفعة الدولة. وأشار إلى أن التاريخ سجل بحروف من نور الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في دعم وتمكين المرأة الإماراتية وتوفير كل الظروف لها لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة بناء الوطني والتنمية المستدامة.