مروان الكعبي: المرأة الإماراتية مصدر إلهام

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور مروان الكعبي، مدير العمليات التنفيذي بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «حققت المرأة الإماراتية إنجازات هائلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بفضل حرص قيادتنا الرشيدة على دعم مشاركتها في رحلة التنمية الوطنية، وتمكينها من النمو والتطور المهني. وقد أثبتت المرأة الإماراتية في «صحة» جدارتها، وتحملت مسؤولياتها كاملة على الخطوط الأمامية والخلفية بكل ثقة وجرأة، وخاصة خلال أزمة»كوفيد-19«، حيث تعاملت مع أعقد الحالات متسلحة بالعزيمة والإرادة، وتمكنت من توفير الرعاية الصحية للمرضى، فأصبحت بذلك مصدر إلهام للجيل الجديد من بنات الإمارات. ونحن ملتزمون بمواصلة دعمنا للمرأة، والعمل على تمكين مشاركتها بكل السبل، سعياً منا لتعزيز دورها الريادي ضمن قطاع الرعاية الصحية المتطور في دولة الإمارات».