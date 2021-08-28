«خليفة الإنسانية»: المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في النهضة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف في 28 أغسطس من كل عام أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً استراتيجياً في النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، وسنداً قوياً للوطن في الظروف كافة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وقال محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بفضل الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة للمرأة الإماراتية أصبحت شريكاً مهماً في مسيرة التنمية لدولتنا الغالية، وأثبتت حضورها الفاعل في العديد من القطاعات المهمة، ونشير هنا إلى حضورها الفاعل والمؤثر في قطاع الرعاية الصحية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».