ولي عهد الفجيرة: المرأة الإماراتية شريك في مسيرة النهضة والتطور

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المرأة الإماراتية في استمرار مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، والمساهمة المستمرة بما تمتلكه من قدرات وخبرات في تطوير جميع المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة. وقال سموه في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به دولة الإمارات ويصادف 28 أغسطس من كل عام: «لقد حرصت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم جهود المرأة وتمكينها على جميع المستويات المجتمعية والمهنية والقيادية، وآمنت بقدراتها بالمشاركة في بناء المجتمع بفضل ما تمتلكه من مقومات وإمكانيات حرصت الدولة على تسخيرها في العلم والعمل باستحداث مبادرات وطنية أبرزت حضور المرأة ومستوى تمثيلها للدولة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي». وأضاف سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي أن يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة تكريمية لجهود المرأة في دولة الإمارات، واحتفاء بإنجازاتها ومساهماتها في بناء مجتمع قائم على العطاء والمشاركة بين جميع أفراده، مؤكداً أن المرأة في الإمارات أثبتت استحقاقاً واضحاً في المهام المختلفة، مؤكدة بذلك حضورها الرائد والمميز في مواصلة مسيرة النهضة الشاملة وبناء الوطن. وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للمرأة بإطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف المرأة، وتعزز وجودها على المستوى المجتمعي والإداري، وتدعم طموحها نحو تحقيق مستقبل أفضل ينعم بالتوازن والاستقرار.