سلطان بن طحنون: دور بارز للمرأة الإماراتية في خط الدفاع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، بدور المرأة الإماراتية في دعم الجهود الحكومية لمكافحة جائحة كوفيد- 19، مؤكداً أن المرأة في الإمارات قدّمت أروع الأمثلة في العمل والعطاء والإخلاص لأجل سلامة الوطن وصحة المجتمع وحماية السكان منذ بداية الأزمة التي ضربت العالم أجمع.

وقال معاليه إن بنات الإمارات البطلات في خط الدفاع الأول خُضن معركة مواجهة الوباء جنباً إلى جنب مع إخوانهن الرجال لحماية الجميع، وكن سباقات في دعم جهود مكافحة الوباء في شتى مواقع العمل الوطني. وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتخصيص يوم 28 من شهر أغسطس من كل عام للاحتفال به، مشيراً إلى أن الاحتفال لهذا العام يتميز كونه يأتي متزامناً مع الاستعدادات للاحتفالات بمرور خمسين عاماً على تأسيس دولتنا الغالية على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله وطيب ثراه، الذي كان نصيراً للمرأة وداعماً لها في كافة المجالات، وثمّن الدور الحيوي للمرأة الإماراتية بقوله «إن جهودكن جميعاً هي محطّ فخرٍ واعتزازٍ لنا، وخير مثال على التزامنا بقيمنا الأصيلة في حماية بلادنا ومجتمعنا».