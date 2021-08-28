نهيان بن سيف: نهنئ «أم الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات» بتحقيق المرأة الإماراتية الريادة في شتى المجالات.

وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «في يوم المرأة الإماراتية نهنئ أم الإمارات صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتحقيق المرأة الإماراتية الريادة في شتى المجالات ولاستعدادها بكل ثقة للانتقال للخمسين عاماً القادمة من مسيرة التنمية والنهضة في الدولة».