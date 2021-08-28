أمل العفيفي: منجزات وطنية رائدة للمرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أهمية الدور الوطني الرائد الذي تنهض به المرأة الإماراتية في مسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها دولتنا في جميع المجالات، مشيرة إلى أن الإماراتية سجلت دوراً بارزاً، وقدمت نموذجاً وطنياً فريداً محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال تلك المنجزات والمكتسبات الوطنية التي حققتها منذ انطلاق مسيرة الاتحاد.

وأشارت إلى أن الإماراتية ستواصل هذا الجهد، وذاك التميز في الخمسين المقبلة، مستلهمة رؤية حكيمة للقيادة الرشيدة التي وفرت لها البيئة المشجعة على التميز والريادة.