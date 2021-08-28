قرقاش: تمكين المرأة أبرز النجاحات

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لجهودها التاريخية في مختلف الإنجازات.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «مسيرة نهضة الإمارات تزخر بقصص النجاح العديدة وفي مختلف المجالات، وفي تقديري تمكين المرأة من أبرز النجاحات التي نفخر بها، تحية للمرأة الإماراتية ونعتز بإنجازاتها وقدراتها المهنية والأسرية، والشكر والتقدير موصول للشيخة فاطمة بنت مبارك لجهودها التاريخية في هذا الإنجاز والنجاح».