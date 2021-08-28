برعاية الشيخة فاطمة.. انطلاق مؤتمر «المكانة العالمية للمرأة الإماراتية نحو الخمسين» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، مساء اليوم المؤتمر الدولي «المكانة العالمية للمرأة الإماراتية... نحو الخمسين» برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات». ويفتتح جلسات المؤتمر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومشاركة عدد من أبرز القيادات النسائية على مستوى العالم من هيئة الأمم المتحدة والصين والمكسيك وكولومبيا والبرازيل وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وستناقش جلسات المؤتمر عدة محاور رئيسة تسلط الضوء على المكانة العالمية التي حظيت بها المرأة الإماراتية بمختلف المجالات، خلال الفترة الحالية، كما يتطرق المؤتمر إلى رؤية استشرافية لدور المرأة في مستقبل الإمارات والعالم. وأكدت وزارة التسامح والتعايش أن تكرُّم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» برعاية المؤتمر هي الضمانة الرئيسية لنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه السامية بإلقاء الضوء على تطور دور ومكانة وقدرات المرأة الإماراتية على مدى خمسين عاماً، واستشراف أدوارها المستقبلة في نهضة الإمارات ومكانتها على المستوى العالمي، موضحة أن المكانة الرفيعة التي تتبوأها أم الإمارات على المستوى العالمي، شجعت كافة القيادات النسائية الدولية للمشاركة بالمؤتمر لإيمانهن بالدور الريادي لـ«أم الإمارات» على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في دعم وتعزيز وتمكين المرأة حول العالم، ولا سيما في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وهو الدور النابع من إيمان سموها بقدرات المرأة ومواهبها وقدرتها على مشاركة أخيها الرجل في دفع عجلة التنمية والتطور والنهضة الشاملة. وأوضحت وزارة التسامح والتعايش أن جلسات المؤتمر تبدأ بجلسة افتتاحية تتضمن كلمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، ومن ثم كلمة لمعالي حصة بوحميد ونورة السويدي، ثم تبدأ الجلسة الثانية التي تتناول مكانة المرأة الإماراتية عالمياً واستشراف دورها المستقبلي بكلمات للقيادات النسائية العالمية، وتختتم جلسات المؤتمر بجلسة «تسامح عابر للأجيال.. بنت، وأم، وجدة» بمشاركة عدد من الأسر الإماراتية، ونخبة من الخبراء والباحثين في شؤون المرأة من خلال 3 أجيال، هي الابنة الأم والجدة لمناقشة دور المرأة الإماراتية في غرس وترسيخ قيم التسامح عبر الأجيال.

جلسات

أعلنت الوزارة أن جلسات المؤتمر الدولي «المكانة العالمية للمرأة الإماراتية... نحو الخمسين» ستناقش أيضاً الآفاق المستقبلية والمشرقة التي يمكن للمرأة الإماراتية أن تحققها في المرحلة المقبلة، إضافة إلى عرض نماذج مشرقة للمرأة الإماراتية من وجهة نظر عالمية، ودور المرأة الإماراتية الريادي والحيوي في قيادة مسيرة التنمية الشاملة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وإضافة إلى دورها في تعزيز قيم التسامح والتعايش. يشارك في جلسات المؤتمر نخبة من القيادات النسائية من صاحبات الفكر والخبرة في مجالات متنوعة، ومنهن أنيتا بهاتيا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الولايات المتحدة الأميركية، والسيدة بلانكا إستيلا بيريز فيلالوبوس، المجلس الاقتصادي للمنتدى النسائي Iberoamérica ومؤسس رئيس جمعية النساء العاملات، المكسيك، وبياتريس غوسماو، رئيسة السياسة العامة والعلاقات المؤسسية، Sebrae-SP، البرازيل، وأنجليكا هيريرا، خبيرة في العلاقات الدولية، ومستشارة خارجية لشركة ProColombia، من ضمن أكثر المؤلفين مبيعًا على Amazon، ومتحدثة دولية، كولومبيا، وآن جازارا رئيس مجلس أورلاندو العالمي للتعليم، الولايات المتحدة الأميركية.