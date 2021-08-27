محمد حمد البادي: المرأة الإماراتية شريكة في التقدم وصناعة النهضة

أبوظبي (وام)

أكد المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن العالم كله ينظر بفخر بالغ إلى ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بدعم من الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة، والتي نجحت وبحكمة واقتدار ورؤية استشرافية في أن تضع المرأة في سلم الأولويات والطموحات، فكانت المرأة في وطننا المعطاء على قدر الثقة والمكانة المرموقة التي تحظى بها اليوم وفي كل المواقع والساحات لتتبوأ اليوم باقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة.

وأشاد بالبنية التشريعية التي تحمي حقوق المرأة، وحصولها على حقوقها ومكتسباتها، لنجني اليوم ثمار رؤية القادة المؤسسين «رحمهم الله» وقيادتنا الرشيدة في أن المجتمع ونجاحه وتقدمه قائم على جهود أبنائه المخلصين من الرجال والنساء معاً.