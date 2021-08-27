خليفة حارب الخييلي: دعم «أم الإمارات» لتمكين المرأة نبراس ونهج حكيم لحركة نهضتها

أبوظبي (وام)

أكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الريادية والداعمة لتمكين المرأة الإماراتية، تعد نبراساً ونهجاً حكيماً لحركة المرأة ونهضتها في دولة الإمارات، ويُحسب لسموها أنها أضافت أبعاداً إنسانية نوعية على العمل النسائي العام، من خلال مبادراتٍ تعزز حماية المرأة وتوفر الرعاية الشاملة لها، بما يصون كرامتها الإنسانية في مختلف مناطق العالم.