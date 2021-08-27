جاسم المرزوقي: سجل مشرّف للمرأة الإماراتية في خدمة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب اللواء الدكتور جاسم المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، عن سعادته وخالص امتنانه وتقديره لكل النساء الإماراتيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وهنأ العاملات في قطاع الدفاع المدني، مؤكداً أنه لشرف عظيم أن تقف المرأة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل لخدمة الوطن، محققةً بذلك سجلاً مشرّفاً من الإنجازات في كافة مجالات وجوانب الحياة والعمل.

وأكد أنه بفضل الاهتمام والرعاية التي أولتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، للمرأة، حققت المرأة في دولة الإمارات خطوات عظيمة.