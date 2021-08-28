محمد البواردي: فخورون بإنجازات المرأة الإماراتية

أبوظبي (وام)

قال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل في الثامن والعشرين من أغسطس كل عام بيوم المرأة الإماراتية، وكلنا فخر بما وصلت له من مكانة، وبما حققته من إنجازات وخطوات رائدة في كثير من المجالات والتخصصات.

وأضاف معاليه -في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية- أنه ما كان ذلك ليتحقق لولا رعاية ودعم قيادتنا الرشيدة التي أولت جل اهتمامها للمرأة الإماراتية، وآمنت بأهمية دورها في المجتمع ليس فقط كأم وزوجة، بل امرأة عاملة معطاء تساهم في بناء مجتمع متكامل، كما سخرت لها كافة السبل والإمكانات من أجل مساندتها وتشجيعها على الوصول والنجاح وإثبات قدراتها وإمكانياتها. وأوضح أن المرأة الإماراتية حققت خلال خمسين عاماً من النهضة الكثير من الطموحات والإنجازات تقلدت من خلالها أعلى المناصب، وأثبتت أنها على قدر المسؤولية والمقدرة على تحمل الصعاب وتذليلها من أجل خدمة الوطن والنهوض به بجانب أخيها الرجل، وبهذه المناسبة أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» شعار هذا العام بعنوان «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، تزامناً مع إعلان عام 2021 «عام الخمسين» في الدولة. وذكر أن ابنة الإمارات انخرطت في المجال العسكري بتميز وتفوق وأثبتت مكانتها بكل جاهزية وكفاءة واقتدار وتقلدت أعلى الرتب العسكرية على مدى سنوات من العمل والاجتهاد والصبر، ولقد ساهمت المرأة الإماراتية العسكرية في مسيرة العطاء ومد يد العون للمنكوبين والمتضررين من الشعوب من خلال مشاركتها في الحملات الإغاثية التي قامت بها قواتنا المسلحة في كثير من البلدان المحتاجة، كما كان لها دور كبير من خلال مشاركاتها ضمن صفوف خط الدفاع الأول والقطاع الطبي في التصدي لجائحة كوفيد- 19 وأثبتت دورها المتميز ومساهمتها في مساندة الفئات المتضررة من المرضى والمصابين.