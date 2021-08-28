بلحيف النعيمي: المرأة شريك فاعل في بناء «الخمسين» المقبلة

دبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن دور المرأة كشريك في بناء المجتمع وتطوره ونموه شكل ركناً رئيساً في النهج الذي أرسى دعائمه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، قبل خمسة عقود، وعلى مدار هذه الفترة، وبفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة تطور دور المرأة الإماراتية، وباتت عاملاً رئيساً وفاعلاً في النهضة التي حققتها دولة الإمارات في مختلف القطاعات، ومساهماً قوياً في تحقيق المستهدفات المستقبلية للعقود الخمسة المقبلة».

وقال معاليه: إن المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة في الإمارات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، ومساندة «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أخذت على عاتقها مسؤولية دعم وتميكن المرأة حتى أصبحت مشاركة المرأة في دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في هيئات صنع القرار، ما يمثل تطوراً كبيراً على المستوى العربي والدولي.

وأوضح معاليه أن المرأة الإماراتية بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره القيادة الرشيدة ساهمت خلال الفترة الماضية وما تزال بدور مهم ورائد في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق النمو عبر الاعتماد على الحلول المستندة للطبيعة، ويظهر هذا واضحاً في تواجدها والإضافات التي تقدمها كمسؤولة أو فنية ومتخصصة في قطاعات الطاقة النظيفة، والإدارة المتكاملة للنفايات، ومبادرات وبرامج حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، بالإضافة لمساهماتها البناءة في تعزيز جهود ضمان واستدامة الغذاء.