زكي نسيبة: المرأة الإماراتية مسيرة من التفوّق والإبداع

العين (الاتحاد)

أكّد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة -الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أنّ إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عبارة «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» شعاراً للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام خير دليلٍ على ثقتها الغالية بقدرات وإمكانيات بنات الوطن في فتح واستكشاف آفاق جديدة في كافة المجالات العلمية والعملية التي تُحقّق طموحات الإمارات في استشراف المستقبل، والمُساهمة في وضع خططها الاستباقية بعيدة المدى على كافة المستويات ما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية.

وقال معاليه: إن المرأة الإماراتية، خلال أزمة جائحة «كوفيد- 19» أثبتت وبما لا يدع مجالاً للشكّ تفوّقها في الجمع والموازنة بين متطلّبات العمل في كافة مجالاته والتزامات الحياة الأسرية، ومواصلة مسيرة العطاء بكل إخلاصٍ وتفانٍ، مؤكدة قدرتها على تأدية جميع المهام المنوطة بها بكفاءة عالية.

وتوجّه معاليه بالتهنئة إلى موظفات الجامعة من الهيئة التدريسية والإدارية وطالبات الجامعة، مُثمّناً إنجازاتهن في كافة المجالات، وفخره بالتزامهن بجعل التفوّق والتميّز والإبداع في تعزيز قدراتهن العلمية المعيار الأول لتحقيق تطلعاتهن المستقبلية، وحرصهن على أن يكنّ دائماً الصورة النموذجية الرائدة للمرأة الإماراتية التي تتطلّع إلى إبراز ريادتها في امتلاك المعرفة والخبرة لرفع سقف الطموح والتحدّي والتميّز في كافة المجالات، وبما يواكب تطلعات الإمارات على مدار الخمسين عاماً المُقبلة.