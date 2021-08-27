مريم المهيري: نجاحات المرأة الإماراتية يفتخر بها الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن المرأة الإماراتية أصبحت، وبفضل الدعم اللامحدود للقيادة لها نموذجاً عالمياً يحتذى به لما تمكنت من تحقيقه من إنجازات ونجاحات بوقت قياسي، وفي جميع المجالات والقطاعات الحيوية.

وقالت: «تمكنت المرأة في ظل تمكين القيادة الرشيدة التي تؤمن بأهمية إشراك المرأة في استشراف وصناعة المستقبل والسير في عملية التنمية المستدامة، من تقديم إضافة نوعية في جميع القطاعات التي عملت وأبدعت فيها، كما أنها تمكنت من تحقيق نجاحات يفتخر بها الوطن، ويجني المجتمع اليوم ثمارها بإنجازات وصلت بها المرأة الإماراتية للعالمية». وبينت معاليها أن المرأة الإماراتية، ونتيجة لهذه المسيرة المتميزة من الدعم والتمكين والتي أسس لها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تركت بصمات واضحة في مسيرة التطور التي شهدتها دولة الإمارات في الخمسين عاماً الماضية، كما أنها تمتلك القدرات والخبرات والمهارات للمساهمة في صناعة مستقبل دولة الإمارات في الخمسين عاماً القادمة، وهذا ما يتجسد في شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام الذي أعلنت عنه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

ورفعت أسمى عبارات الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على جهودها المتواصلة في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية ودعمها المستمر حتى أصبحت بعطاءاتها لوطنها مصدر إلهام للمرأة في المنطقة والعالم.