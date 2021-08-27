سارة الأميري: تجربة تمكين المرأة قصة نجاح ملهمة

أبوظبي (وام)

قالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس وكالة الإمارات للفضاء، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إنه لا يمكن لبضع كلمات أن تختصر ما يجول في خواطرنا من مشاعر امتنان صادقة لدولتنا، وقادتنا، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على الدعم اللامحدود الذي يتم تقديمه للمرأة الإماراتية، والذي أثمر عن إنجازات نسائية تباهي دولة الإمارات بها العالم في المجالات كافة، وجعل تجربة تمكين المرأة قصة نجاح عالمية ملهمة. وأكدت أننا في يوم المرأة الإماراتية، نستذكر دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول من خط مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، وآمن بقدراتها وضمن حقها وجعلها شريكة إلى جانب الرجل في صنع القرارات. وقالت إن تحت شعار هذا العام «طموح وإشراقة الخمسين» طموحاً وإنجازات قادمة بإذن الله، وبلوغنا المريخ نقطة بداية، نرصد من خلالها ما أثبتته المرأة الإماراتية من نجاح عالمي، وخير دليل ما تحفل به وكالة الإمارات للفضاء من كفاءات نسائية تتخطى 52 %، منهن 44 % في مناصب قيادية، ولدينا مهندسات فضاء يشكلن نسبة 33 %. وأكدت أن ابنة الإمارات استطاعت أن تضع اسمها في كتب التاريخ، واستطاعت باجتهادها أن تحظى بثقة قيادتنا ودعمها اللامحدود، فكل معاني الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة وإلى سمو «أم الإمارات»، على هذا الدعم الاستثنائي للمرأة، فكل يوم هنا في الإمارات، هو يوم للمرأة الإماراتية.