علي الشامسي: المرأة الإماراتية عزيمة وإرادة

أبوظبي (وام)

عبَّرَ معالي علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن فخره واعتزازه بإنجازات المرأة الإماراتية، ودورها الحيوي في تحقيق المنجزات، وتعزيز مسيرة التنمية، موجهاً عظيم الامتنان إلى قيادة الدولة الرشيدة، والشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على ما قدمته وتقدمه للمرأة الإماراتية والمجتمع الإماراتي بشكل عام، وعلى دورها الرئيس والمحوري في دعم وتمكين العنصر النسائي، وتوفير الإمكانات كافة لها، لتكون شريكاً مؤثراً وفاعلاً في مسيرة البناء الوطني والتنمية المستدامة. وأعرب الشامسي عن تقديره لمجهودات المرأة الإماراتية، وثمّن عزيمتها وإرادتها وعطاءها الدائم في بناء الأسرة والمجتمع، وسعيها نحو التطوير في شتى الميادين، مؤكداً أنه بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تمكين المرأة والارتقاء بقدارتها وتطوير مهاراتها. وقال الشامسي إن يوم المرأة الإماراتية يأتي في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام ليؤكد طموح «أم الإمارات» في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية عالمياً، وإيماناً منها بقدراتها وطاقاتها المبدعة، ودورها الخلاق في استشراف المستقبل بإنجازات نوعية متميزة، وتحقيق بصمات ريادية في العلم والمعرفة والتطوير في مختلف المجالات.