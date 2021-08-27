عبدالله آل حامد: دعم بلا حدود للمرأة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة إن طموح المرأة الإماراتية لا حدود له في ظل قيادة رشيدة وفرت لها كل الدعم والاهتمام لتصبح شريكة أساسية في بناء الوطن وصناعة المستقبل وتحقيق المزيد من الإنجازات المبهرة في الخمسين عاماً القادمة، وعند الحديث عن المرأة الإماراتية، من المهم الوقوف عند دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في هذا المجال، حيث كانت، وما تزال، الداعم الأول للمرأة الإماراتية في كافة الميادين، وذلك من خلال جهودها المتواصلة لتمكين المرأة والارتقاء بقدراتها لتثبت لوطنها والعالم كله أن طموحات وإنجازات ابنة الإمارات تستطيع تجاوز جميع التحديات. وأضاف: لقد أثبتت المرأة الإماراتية قدراتها ونجاحها في العديد من المجالات لا سيما المجال الصحي، حيث وضعت بصمتها المتفردة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة والمساهمة في تطوير القطاع الصحي في الإمارة وتعزيز تميزه. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، كان للمرأة الإماراتية دورها الريادي ضمن خط الدفاع الأول للمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ومواجهة الجائحة والحد من تداعياتها، وهنا نشير إلى أن نسبة المرأة الإماراتية في دائرة الصحة أبوظبي وصلت إلى 62 % من إجمالي العاملين في الدائرة، كما أن 62 % من المناصب القيادية في الدائرة تشغلها إماراتيات.