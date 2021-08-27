شيخة الظاهري: المرأة الإماراتية كفاءة وتميز

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، مناسبة وطنية مهمة جاءت للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات «ابنة الإمارات»، وتقدير دورها الحيوي، ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

وأضافت: من خلال الإعلان في عام 2015 عن تخصيص يوم للاحتفال بالمرأة الإماراتية، أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبرى للمرأة، وتحرص على تقدير ما أثبتته من كفاءة وتميز في كل ما أوكل إليها من مسؤوليات ومهام.

لقد لعبت سموها دوراً محورياً في تمكين المرأة الإماراتية، وحرصت دائماً على أن يكون لدينا نظام دعم قوي وموثوق به، حتى نتمكن من تحقيق جميع أهدافنا وأحلامنا وطموحاتنا. وفي هذا الإطار، وجهت سمو الشيخة فاطمة «أم الإمارات» بإطلاق شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لعام 2021 ليكون «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين» في الدولة، احتفاءً بالذكرى الـ50 لتأسيس الدولة.



