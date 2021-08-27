سهيل المزروعي: المرأة الإماراتية شريك حقيقي في بناء الوطن

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن المرأة الإماراتية شريك وسند حقيقي في بناء الوطن. وأضاف معاليه: «بفضل دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حققت الإمارات المركز الأول عربياً والـ18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين.