ثاني الزيودي: منجزات رائدة حققتها المرأة الإماراتية

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة وطنية غالية تجسد معاني الفخر والاعتزاز بالمنجزات الرائدة التي حققتها ابنة الإمارات في مجالات التنمية، والاحتفاء بدورها في مسيرة التقدم التي حققتها الإمارات.

وأوضح معاليه أن الإمارات، وبدعم لا محدود من قيادتها الرشيدة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، أولت مبكراً أهمية قصوى لملف تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف القطاعات التنموية.